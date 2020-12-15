Netanyahu'nun Mossad'a yeni başkan ataması, koalisyon ortağı Gantz ile arasında sorun çıkardı
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Netanyahu'nun Mossad'a yeni başkan ataması, koalisyon ortağı Gantz ile arasında sorun çıkardı

15.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:31
Netanyahu'nun Mossad'a yeni başkan ataması, koalisyon ortağı Gantz ile arasında sorun çıkardı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz'a haber vermeden Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yeni başkan ataması iki lider arasında gerilime neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz'a haber vermeden Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yeni başkan ataması iki lider arasında gerilime neden oldu.

İsrail Kamu Yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Gantz, Netanyahu'yu, Mossad Başkanı'nı değiştirmesinden kısa süre sonra telefonla aradı.

Görüşme sırasında Gantz'ın, Netanyahu'ya Mossad Başkanı'nı değiştirme kararını açıklamadan önce kendisine bilgi vermediği için tepkisini dile getirdiği aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden kısa süre önce yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Mossad'a mevcut Başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atama kararı aldığı duyurulmuştu.

Mossad Başkanlığına 2016'da getirilen Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulanan açıklamada, yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtilmişti.

Gantz aynı zamanda "alternatif başbakan"

İsrail'de Likud Partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın başını çektiği koalisyon hükümetinde Netanyahu ile Gantz'ın 18 ay süreyle dönüşümlü başbakanlık yapması öngörülmüştü.

Buna göre, öncelikle Netanyahu başbakanlık koltuğuna otururken, Savunma Bakanlığını üstlenen Gantz ise aynı zamanda "alternatif başbakan" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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