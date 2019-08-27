Netanyahu'nun Gazze tehdidi seçim propagandası mı savaş tamtamı mı?

27.08.2019 11:20

Filistinli siyasi analistler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerinden son dönemde yükselen Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı operasyon tehditlerini daha çok "seçim propagandası" olarak yorumlarken savaş ihtimalini de göz ardı etmiyor.

AA muhabirine konuşan uzmanlar, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırının sonuçlarını şu anda kaldıramayacağını ancak 17 Eylül'deki erken seçim sonrası Gazze'ye geniş çaplı saldırı düzenlenebileceğini ifade etti.

Filistinli yazar ve siyaset analisti Mustafa es-Savvaf, Netanyahu ve İsrailli bakanlardan gelen savaş çağrılarının genelde "seçim propagandası" niteliğinde olduğunu, yine de ihtiyatlı olmak gerektiğini belirtti.

"Bu, İsrail'in Gazze'ye gelecek dönemde yeni bir savaş açma hazırlığında olmadığı anlamına gelmiyor." diyen Savvaf, İsrail'in seçim sürecinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatabileceği görüşünü dile getirdi.

Savvaf, "Olağanüstü bir durum olursa İsrail'in seçimden önce bir saldırı başlatması da ihtimal dışı değil." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail ve Gazze arasındaki gerilimin dozu artacak"

Netanyahu'nun seçim kampanyasını olumsuz etkileyebileceğinden korktuğu için Gazze saldırısını ertelediğini ancak iptal etmediğini kaydeden Savvaf, şunları söyledi:

"Sanırım İsrail ve Gazze arasındaki gerilimin dozu seçim tarihi yaklaştıkça artacak. Filistinli gruplar Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını uygulamaya zorlamak için baskıyı artırabilir. Buna karşı Netanyahu da seçimi kazanma şansını yükseltmek için tehditlerini artırıp belki de küçük çaplı saldırılar gerçekleştirebilir."

Hamas ateşkesin uygulanması için baskı yapıyor

Siyasi analist Mustafa İbrahim de İsrail'deki seçim atmosferine işaret ederek, "Netanyahu yeni bir savaş başlatmanın sonuçlarından endişe ediyor. Çünkü bu durum kesinlikle seçim hedeflerini etkiler." diye konuştu.

İbrahim, Hamas ve diğer grupların Netanyahu'nun şu anda bir savaş istemediğinin farkında olduğunu ve bu nedenle ateşkes anlaşmasına bağlı kalmasını sağlamak için baskıyı artırdıklarını aktardı.

Filistinli uzman, Gazze'den İsrail'e yanan balonlar gönderilmesi, Gazze sınırındaki bireysel silahlı eylemler ve Filistinli grupların üstlenmediği roket saldırılarının hepsinin İsrail'e yönelik bir baskı unsuru olduğunu belirtti.

Durumun kontrolden çıkması halinde Netanyahu'nun halkın ve aşırı sağcı partilerin baskısıyla Gazze'ye saldırabileceğini dile getiren İbrahim, şu anki mevcut durumun herhangi bir saldırıya müsaade etmediğini yineledi.

"İsrail seçimden sonra askeri operasyon başlatabilir"

İbrahim son olarak, "Seçimden sonra İsrail, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı askeri operasyon başlatabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli gazeteci-yazar Dalal Okel de Netanyahu'nun seçim sonuçlarını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle İsrail'deki genel seçimden önce Gazze'ye bir saldırı başlatılmasının gerçekçi olmadığını ifade etti.

Netanyahu'nun operasyon tehditlerini, şu an için seçim kampanyasını güçlendirmek için Hamas karşısında zayıf kaldığını ileri süren rakiplerine karşılık gündeme getirdiğini söyleyen Okel, seçimden sonra durumun kötüye gidebileceğini ve savaş çıkabileceğini belirtti.

Gazze Şeridi; 2008, 2012 ve 2014 yıllarında, İsrail ordusunun üç ayrı geniş çaplı saldırılarına hedef olmuş, bu saldırılarda çoğu sivil 3 bin 700'den fazla Filistinli şehit olmuştu.

Netanyahu hükümeti kuramayınca yeniden erken seçim kararı alındı



İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak 35 milletvekili çıkarmış, ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.



Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.



Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için yeterli milletvekili sayısına ulaşamamış, bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamada meclis feshedilerek yeniden erken seçim kararı alınmıştı.

Kaynak: AA