Netanyahu'nun başını çektiği sağ blokun koalisyon kurabilmek için bir milletvekiline ihtiyacı var

02.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:50

İsrail'de son bir yıl içinde yapılan üçüncü erken genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok 60 milletvekili çıkararak koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayının bir gerisinde kaldı.

İsrail'in Kanal13 televizyonunun sandık çıkış anketine göre, Netanyahu'nun partisi Likud, 120 sandalyeli meclise 37 milletvekili gönderdi ve seçimleri önde tamamladı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 32 milletvekili çıkardı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimlere oranla oylarını artırarak 14 milletvekilini meclise gönderdi.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi ise eylüldeki seçimlerde aldığı oy oranını korudu ve yine 8 milletvekili çıkardı.

- Sağ blok 60 milletvekilinde kaldı

Netanyahu'nun partisi Likud önderliğindeki sağ blok, koalisyon hükümeti için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı, ancak çok yaklaştı. Sandık çıkış anketlerine göre, 60 sandalyede kalan sağ blokun koalisyon kurabilmek için 1 milletvekiline ihtiyacı var.

Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz ve sol partilerin oluşturduğu blok ise 38 milletvekilini meclise gönderdi.

Sağ ve sol blokların gerekli sayıya ulaşamaması nedeniyle Liberman olası koalisyon senaryolarında bir kez daha kilit role sahip oldu.

İsrail'de 17 Eylül 2019'a yapılan ikinci genel seçimlerde Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak 33 milletvekili çıkarmış, onu Netanyahu'nun partisi Likud 32 milletvekiliyle izlemişti.

Sağ ve sol blok, koalisyon hükümetini kurmak için gerekli vekil sayısına ulaşamamıştı.

Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlığa uğraması üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini İsrail tarihinde ilk kez meclise vermişti.

Meclisin de kendisine tanınan süre içinde koalisyon hükümetini kuracak milletvekilinin ismi üzerine anlaşamamasından dolayı 11 Aralık'ta ülkede bir yıl içinde üçüncü kez erken seçim kararı alınmıştı.

Kaynak: AA