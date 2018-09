- Netanyahu New York'ta Sisi ile görüştü

NEW YORK - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için geldiği New York'ta çeşitli temaslarda bulundu. Netanyahu, New York'taki ikili temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Razi tarafından açıklama yapıldı. Görüşmeyi doğrulayan Razi, görüşmede Sisi'nin Filistin'de barışı ve İsrail-Filistin arasında askıya alınan müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini dile getirdiğini aktardı. Sisi'nin görüşmede, "Orta Doğu'da gelişim, güvenlik ve istikrarı sağlamak gerekir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise görüşmesinin iyi geçtiğini belirterek, "Mısır'ın Orta Doğu'daki rolü ve önemi kaçınılmaz. Bölgedeki teröristlerle mücadelesi, barışı ve istikrarı sağlamasını takdir ediyorum" dedi.

İsrail basını, Netanyahu ile Sisi arasındaki görüşmenin 2 saat sürdüğünü açıkladı.