- Netanyahu: "Lübnan sınırında operasyonlar devam edecek"

TEL AVİV - İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırındaki askeri operasyonun tünel tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğini söyledi.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Likud partisinin oturumunda yaptığı konuşmada, ordunun Hizbullah'a ait tüneller bulunduğu iddiasıyla Lübnan sınırında başlattığı 'Kuzey Kalkanı' askeri operasyonunun devam ettiğini söyledi. Netanyahu askerlerin, tünellerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için zorlu şartlarda kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Kuzeydeki tünel tehdidi ortadan kaldırılana kadar askeri operasyonların süreceğini belirten Netanyahu, aynı zamanda Hizbullah ve İran'a karşı yaptırımların arttırılması için istihbarat çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Netanyahu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün konuştum. İsrail Savunma Kuvvetleri ve Rus askeri heyetlerinin yakında toplanacağına karar verdik. Başkan Putin ve ben daha sonra görüşeceğiz" dedi. Netanyahu konuşmasının devamında, "Putin'e, politikamıza devam ettiğimizi söyledim. İran'ın Suriye'de askeri bir varlık kurmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan sınırında düzenlediği operasyonlara ilişkin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.