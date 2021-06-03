Netanyahu, Lapid-Bennet koalisyonunun kurulmasını önlemek için müttefiklerini toplantıya çağırdı
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Netanyahu, Lapid-Bennet koalisyonunun kurulmasını önlemek için müttefiklerini toplantıya çağırdı

Netanyahu, Lapid-Bennet koalisyonunun kurulmasını önlemek için müttefiklerini toplantıya çağırdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Koltuğu sallanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in öncülüğünde kurulacak koalisyonu engellemek amacıyla müttefiklerini "acil" toplantıya çağırdığı bildirildi.

Koltuğu sallanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in öncülüğünde kurulacak koalisyonu engellemek amacıyla müttefiklerini "acil" toplantıya çağırdığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun çağrısı üzerine yapılacak toplantıya İsrail Başbakanı'na destek veren ve Ultra-Ortodoks Yahudileri temsilen eden Şas ile Birleşik Tevrat Partisinin önemli isimlerinin yanı sıra Meclis Başkanı Yariv Levin'in de katılmasının beklendiği belirtildi.

Toplantının amacının Lapid-Bennett liderliğinde bir koalisyon hükümetinin kurulmasını önlemek için ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak olduğu ifade edildi.

İsrail'de 12 yılı aşkın süredir başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'ya muhalif partiler, dün akşam koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı.

Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için 14 Haziran'a kadar Mecliste güvenoyu alarak yemin etmesi gerekiyor.

Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olan Meclis Başkanı Levin'in güvenoyu oturumunu geciktirmeyi amaçladığı dile getiriliyor.

Lapid-Bennett koalisyonunda yer almayı kabul eden partiler ise bunun önüne geçmek ve güvenoyu oturumunun bir an önce yapılması amacıyla Levin'in yerine yeni bir Meclis Başkanı seçilmesi için gerekli dilekçeyi bugün sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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