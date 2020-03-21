Netanyahu: "Koronavirüs nedeniyle, İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir"
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İsrail, Politika

Netanyahu: "Koronavirüs nedeniyle, İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının onbinleri bulabileceğini söyledi.

21.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:18
Netanyahu:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının onbinleri bulabileceğini söyledi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'na konuşan Netanyahu, "Hiç kimse işlerin hangi safhaya varacağını bilmiyor. Sağlık Bakanlığı ilerleyen günlerde günde 20 bin kişiye test uygulayabilir." dedi.

"Koronavirüsün İsrail'de onbinlerce kişinin ölmesine neden olabileceğini" belirten Netanyahu, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 olabileceğini kaydetti.

Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail'in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurmuştu.

Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Manşet

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