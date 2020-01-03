Netanyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Trump tüm takdiri hak ediyor
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda kesen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ı tebrik ettiView on euronews.
03.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:57
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda kesen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ı tebrik ettiView on euronews
Kaynak: Euronews.com