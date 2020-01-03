Netanyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Trump tüm takdiri hak ediyor
Haberler » Dünya » Netanyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Trump tüm takdiri hak ediyor - Haberler

Netanyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Trump tüm takdiri hak ediyor

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda kesen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ı tebrik etti

03.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:54
Netanyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Trump tüm takdiri hak ediyor

'nin öldürülmesinin ardından Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine dönme kararı alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ı tebrik etti.


Netanyahu, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Nasıl İsrail'in kendini savunma hakkı varsa ABD de aynı hakka sahip" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler