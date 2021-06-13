Netanyahu karşıtları, koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla İsrail meclisi önünde kutlama yaptı
İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitti.
İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitti. Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde toplanan yüzlerce İsrailli, Netanyahu döneminin sona ermesini kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh