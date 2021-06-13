Netanyahu karşıtları, koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla İsrail meclisi önünde kutlama yaptı

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitti.