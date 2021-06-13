Netanyahu karşıtları, koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla İsrail meclisi önünde kutlama yaptı
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Netanyahu karşıtları, koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla İsrail meclisi önünde kutlama yaptı

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitti.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitti. Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde toplanan yüzlerce İsrailli, Netanyahu döneminin sona ermesini kutladı.

Netanyahu karşıtları, koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla İsrail meclisi önünde kutlama yaptı
Netanyahu karşıtları, koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla İsrail meclisi önünde kutlama yaptı
Netanyahu karşıtları, koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla İsrail meclisi önünde kutlama yaptı
Netanyahu karşıtları, koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla İsrail meclisi önünde kutlama yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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Netanyahu karşıtları, koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla İsrail meclisi önünde kutlama yaptı - Haberler
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