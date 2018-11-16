Netanyahu Karşıtı Protesto - Tel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestocuların yolu trafiğe kapatması

Slogan atılması

Güvenlik güçlerinin bazı göstericilere müdahale etmesi

Protestocu Adele Raemer ile röportaj

Protestodan detaylar TEL AVİV (AA) – İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan bir grup protestocu son yaşanan gerginliğin ardından salı günü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla varılan ateşkese karşı çıkarak Başbakan Binyamin Netanyahu'yu istifaya davet etti.

Gazze çevresindeki Yahudi yerleşimlerinden gelen yaklaşık 400 protestocu Tel Aviv şehir merkezindeki ana yollardan birini trafiğe kapatarak bölgelerinde güvenliğin sağlanamadığı gerekçesiyle başbakan Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.