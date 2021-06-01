Netanyahu karşıtı koalisyona katılacaklarını duyuran Bennett ile Şaked'e yönelik tehditler arttı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyona katılacağını açıklayan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile partinin ikinci ismi eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'e karşı tehditlerin arttığı bildirildi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyona katılacağını açıklayan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile partinin ikinci ismi eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'e karşı tehditlerin arttığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail Meclisinin tehditler nedeniyle Bennett ve Şaked'in güvenliğinin artırılmasına karar verdiği belirtildi.

Polisin aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Bennett ve Şaked'e yönelik tehdit seviyesini en yüksek seviyenin bir altı olan 5'e yükselttiği ifade edildi.

Yamina lideri Bennet, 30 Mayıs'ta Başbakan Netanyahu'nun rakibi olan Gelecek Var Partisi lideri Yaid Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışacağını duyurmuştu.

Bennett-Lapid koalisyonu kurulursa, Binyamin Netanyahu 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğunu kaybedecek.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci