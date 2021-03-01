Netanyahu, İsrail şirketine ait yük gemisindeki patlamadan İran'ı sorumlu tuttu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Umman Körfezi'nde bir İsrail şirketine ait yük gemisinde meydana gelen patlamadan İran'ı sorumlu tuttu.

Patlama sonucu Suudi Arabistan'dan Singapur'a giden geminin gövdesinde hasar meydana gelmiş ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İsrail kamu yayın kuruluşu Kan Radyosu'na konuşan Netanyahu, "Bu bir İran operasyounu. Bu ortada" dedi.

Netanyahu iddiasıyla ilgili herhangi bir kanıt sunmadı.

'İran en büyük düşmanımız'

Netanyahu dün gece kaydedildiği belirtilen açıklamasında İsrail'in misillemede bulunup bulunmayacağı sorusuna "Politikamı biliyorsunuz. İran, İsrail'in en büyük düşmanıdır. İran'ı defetmekte kararlıyım. İran'ı bölgede her yerde hedef alıyoruz" yanıtını verdi.

'Netanyahu'nun İran fobisi var'

İran ise Netanyahu'nun iddiasını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Netanyahu'nun İran fobisi var. Bu tür suçlamalarla dikkatleri iç meselelerden uzaklaştırabileceğini düşünüyor. Basra Körfezi ve Umman Denizi bizim güvenlik alanlarımızdır ve panik havası yaymasına izin vermeyeceğiz. İsrail, İran'ın ulusal güvenliği konusunda cevabımızın doğru ve kesin olacağını biliyor" diye konuştu.

Gemi hasar gördü

Helios Ray adlı gemide Perşembe gecesi meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Ancak geminin sahibi Rami Ungar, Helios Ray'in gövdesinin iki yanında su hattının hemen üstünde 1.5'ar metre çapında iki delik açıldığını söyledi.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Galant, Ynet Televizyonu'na "Fotoğraflar, hasarın muhtemelen bir gece operasyonuyla komandolar tarafından geminin dışına tutturulan mayınlardan kaynaklandığına işaret ediyor" dedi.

Galant, saldırının İran kıyısına yakın bir noktada düzenlendiğini belirterek saldırıyı düzenleyen kişilerin geminin sahibinin İsrailli olduğunu biliyor olmaları gerektiğini söyledi.

2019'da İran Umman Körfezi'nde bir dizi petrol tankerinde meydana gelen patlamalardan sorumlu tutulmuştu.

ABD ordusu patlamaların tankerlerin gövdesine mıknatısla tutturulan mayınlardan kaynaklandığını duyurmuştu.

Suriye'deki İran güçlerine füze saldırısı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı kuruluş, dün gece İsrail'in Suriye'nin güneyinde konuşlu İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah güçlerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı Sana da askeri kaynaklara dayanarak İsrail uçaklarınca Golan tepelerinden fırlatılan ve Şam'ın dış mahallelerindeki mevzileri hedef alan füzelerin çoğunun havada vurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.