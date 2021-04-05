Netanyahu, İsrail Savcılığını "kendisini devirmeye çalışmak"la suçladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Netanyahu, İsrail Savcılığını "kendisini devirmeye çalışmak"la suçladı

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Netanyahu, İsrail Savcılığını 'kendisini devirmeye çalışmak'la suçladı

Yolsuzluk davasında hakim karşısına çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savcılığını kendisini devirmeye çalışmakla itham etti.

Yolsuzluk davasında hakim karşısına çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savcılığını kendisini devirmeye çalışmakla itham etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre Netanyahu, bugün yaklaşık 6 saat süren duruşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kendisini görevi kötüye kullanmakla suçlayan İsrail Savcılığı için "yetkiyi uygunsuz bir şekilde kullandığı" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Savcılığın kendisini devirmeye çalıştığına vurgu yaparak, "Onlar (savcılık) bir av gezisindeler. Bir suçu araştırmadılar ya da aramadılar. Sadece beni arıyorlardı." dedi.

Savcılığın kendi liderliğindeki hükümete karşı da darbe yapmaya çalıştığına dikkati çeken Netanyahu, "Onlar sağ kesimden güçlü bir başbakanı devirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, Savcılığı, "kayıtları silmek, ifadeleri ve şikayetleri görmezden gelmek, soruşturma materyallerini elinde bulunduran tek makamken sızdırmak ve daha fazla ayrıntı olmadan tanıklara ağır tehditlerle şantaj yapmak"la suçladı.

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşmasının ilk oturumu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

Başsavcı Liat Ben Ari, duruşmada Netanyahu'nun "kişisel çıkarlarını güçlendirmek için merkezi medya organlarıyla koordineli şekilde yasa dışı menfaatler sağlamak adına görevini kötüye kullandığını" belirtmiş, Netanyahu ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Netanyahu, bugün Kudüs Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada, Savcılığın iddianamesini okumasının ardından mahkemeden ayrılmıştı.

Hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanan Netanyahu'nun bugünkü duruşmasına yerel ve uluslararası basın yoğun ilgi gösterirken, duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanma sürecinin uzun süreceği belirtiliyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat 2021'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Yılmaz Vural Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Netanyahu, İsrail Savcılığını "kendisini devirmeye çalışmak"la suçladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 21:44:26. #1.14#
title