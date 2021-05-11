Netanyahu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların yoğunlaşacağını söyledi
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Netanyahu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların yoğunlaşacağını söyledi

Netanyahu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların yoğunlaşacağını söyledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artıracaklarının sinyalini verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artıracaklarının sinyalini verdi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de aralarında yer aldığı İsrailli askeri yetkililerle toplantıda durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıda yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas ve İslami Cihad Hareketine ait "yüzlerce" hedefin vurulduğunu belirtti.

Netanyahu saldırıların şiddetini ve hızını artıracaklarını söyledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin şehit oldu, 115 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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