Netanyahu, İsrail'e ait gemiyi hedef alan patlamanın arkasında İran'ın olduğunu söyledi
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Netanyahu, İsrail'e ait gemiyi hedef alan patlamanın arkasında İran'ın olduğunu söyledi

01.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:10
Netanyahu, İsrail'e ait gemiyi hedef alan patlamanın arkasında İran'ın olduğunu söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olduğunu ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) verdiği röportajda, 26 Şubat'ta Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Patlamayla ilgili Tahran yönetimini suçlayan Netanyahu, "Bu gerçekten de İran'ın yaptığı bir operasyondu. Bu açık." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu olaya misilleme yapıp yapmayacağı şeklindeki soruya ise Netanyahu, "İran, İsrail'in en büyük düşmanı ve onları tüm bölgede vuruyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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