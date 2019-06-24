Netanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleyeceğiz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, kendisini yok etme çağrısı yapan İran'ın sınırlarına konuşlanmasına müsaade etmeyecektir.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, kendisini yok etme çağrısı yapan İran'ın sınırlarına konuşlanmasına müsaade etmeyecektir. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için her şeyi yapacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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