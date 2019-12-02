Netanyahu: İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkeleri kendilerinden utanmalı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkelerini sert şekilde eleştirerek "kendilerinden utanmaları gerekir" dedi.
02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkelerini sert şekilde eleştirerek "kendilerinden utanmaları gerekir" dedi.
Netanyahu, İran ile ticaret yapmanın, nükleer silahın geliştirilmesine imkan sağladığını iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com