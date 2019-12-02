Netanyahu: İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkeleri kendilerinden utanmalı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkelerini sert şekilde eleştirerek "kendilerinden utanmaları gerektir" dedi.
02.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:28
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ticaret yapmak isteyen Avrupa ülkelerini sert şekilde eleştirerek "kendilerinden utanmaları gerektir" dedi.
Netanyahu, İran ile ticaret yapmanın, nükleer silahın geliştirilmesine imkan sağladığını iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com