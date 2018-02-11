Netanyahu: İran Egemenliğimizi İhlal Etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail savaş uçağının düşürülmesine ilişkin, İran'ın ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini belirterek Tel Aviv'in "saldırıdan İran ve Suriyeli ev sahiplerini sorumlu tuttuğunu" söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail savaş uçağının düşürülmesine ilişkin, İran'ın ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini belirterek Tel Aviv'in "saldırıdan İran ve Suriyeli ev sahiplerini sorumlu tuttuğunu" söyledi.
Kaynak: Euronews.com