Netanyahu: "İlhak için ABD ile müzakereler sürüyor" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planına ilişkin ABD yönetimiyle müzakerelere devam ettiklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planına ilişkin ABD yönetimiyle müzakerelere devam ettiklerini söyledi.

Başbakan Netanyahu ve İsrail Meclisi Başkanı Yariv Levin, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin belediye başkanlarıyla Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planının değerlendirildiği toplantı Netanyahu, belediye başkanlarından plana destek istedi.

İlhak planın İsrail için "tarih bir fırsat" olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planını Filistinlilerle müzakere etmeye hazır olduğunu dile getiren Netanyahu, "İlhak için ABD yönetimiyle görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail basını, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in dün Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'den ilhak planını ağırdan almasını istediğini yazmıştı.

Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin ilhakı için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA