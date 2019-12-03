Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı

03.12.2019 20:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:43

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz arasındaki koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.



İsrail Meclisine hükümeti kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşması için tanınan süre daralırken, Başbakan Netanyahu ve Gantz, koalisyon görüşmeleri kapsamında Tel Aviv'de bir kez daha bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle