Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı
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Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz arasındaki koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.

03.12.2019 20:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:43
Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı

Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz arasındaki koalisyon görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı.


İsrail Meclisine hükümeti kuracak bir üzerinde anlaşması için tanınan süre daralırken, Başbakan Netanyahu ve Gantz, koalisyon görüşmeleri kapsamında 'de bir kez daha bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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