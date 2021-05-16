Netanyahu, iktidarda kalmak için Gazze'ye saldırı başlattığı eleştirilerinin "saçma" olduğunu savundu
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Netanyahu, iktidarda kalmak için Gazze'ye saldırı başlattığı eleştirilerinin "saçma" olduğunu savundu

Netanyahu, iktidarda kalmak için Gazze'ye saldırı başlattığı eleştirilerinin 'saçma' olduğunu savundu
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi iktidarını korumak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerin "saçma" olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi iktidarını korumak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerin "saçma" olduğunu söyledi.

Netanyahu, ABD merkezli Face The National kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bu bağlamda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adının yolsuzluğa karıştığı, 4 seçim sonrası da hükümeti kurmakta başarısız olduğu ve iktidarda kalabilmek için Gazze'ye saldırı başlattığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılmasına tepki gösteren Netanyahu, "bunun saçma bir eleştiri" olduğunu söyledi.

Netanyahu, güvenlik meselesi ve askerlerin hayatını siyasi çıkarlara feda etmediklerini savundu.

Başbakanlığı süresince 4 Arap ülkesiyle "barış anlaşması" imzaladıklarını ve ülke içinde de "barışı" tesis ettiklerini ileri süren Netanyahu, Gazze'de Associate Press (AP) ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binanın vurulma gerekçesinin sorulması üzerine "Hamas'a ait istihbarat biriminin orada konuşlandığını dolayısıyla binanın da meşru hedef olduğunu" iddia etti.

İsrail savaş uçakları, dün Gazze Şeridi'nde AP ve Al Jazeera'nın ofislerinin bulunduğu bir binayı vurarak yerle bir etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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