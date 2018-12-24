Netanyahu Hükümeti İsrail Hükümetlerinin En Kötüsü"

İsrail Meclisi'ndeki Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, Binyamin Netanyahu hükümetinin, siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan İsrail hükümetlerinin en kötüsü olduğunu belirtti.

Avde, İsrail'de bugün alınan erken genel seçim kararının ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Arap vatandaşlarını en fazla provoke eden, sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan en kötü hükümetin görevi sona erdi." ifadesini kullandı.

Milletvekili Avde mesajında, "Netanyahu'ya diyorum ki bizler Ortak Arap Listesini tüm bileşenleriyle koruyacağız ve Arap vatandaşlar olarak otobüslerle akın akın sandığa gideceğiz." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu liderliğindeki 5 partili koalisyon hükümeti bugün yaptıkları toplantının ardından erken seçime gitme kararı almıştı.

Kasım 2019'da yapılması planlanan genel seçimlerin 9 Nisan'a alınması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA