Netanyahu: "Hizbullah ateşle oynuyor"
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Netanyahu: "Hizbullah ateşle oynuyor"

İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmaların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, "Hizbullah ateşle oynuyor" dedi.

Netanyahu:
27.07.2020 22:12 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:23

İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmaların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, "Hizbullah ateşle oynuyor" dedi.

Bugün akşam saatlerinde İsrail'in Lübnan sınırında İsrail güçleri ile Hizbullah arasında şiddetli çatışma çıktığı, çatışmada ağır silahların kullanıldığı belirtilmişti. İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki vatandaşlarına evlerinde kalma talimatı verdiği bildirilmişti. Hizbullah ise sınırdaki çatışmanın ardından yayınladığı açıklamada, "Bugün bizim tarafımızdan herhangi bir ateş edilme ya da çatışmaya girme durumu yaşanmadı" ifadelerine yer vermişti.

Hizbullah'ın açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bugün bir Hizbullah hücresi İsrail topraklarına sızma girişiminde bulundu. İsrail kuvvetleri ise bu girişimi anında engelledi. Hizbullah ateşle oynuyor. Tüm saldırılardan Hizbullah ve Lübnan sorumludur. Bize karşı yapılan saldırılara büyük bir güçle karşılık vereceğiz" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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