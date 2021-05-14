Netanyahu, Hamas'a ağır bedel ödeteceklerini söyledi
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Netanyahu, Hamas'a ağır bedel ödeteceklerini söyledi

Netanyahu, Hamas'a ağır bedel ödeteceklerini söyledi
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a ağır bedel ödetecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a ağır bedel ödetecekleri tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Bedel ödetmeyi) Yapıyoruz ve tüm kuvvetimizle yapmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

Henüz son sözün söylenmediğini savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun "gerekli görüldüğü sürece" devam edeceğini kaydetti.

Netanyahu ayrıca İsrail içindeki anarşiye sıfır tolerans gösterdiklerini ve düzenin sağlanması için kolluk güçlerine tam yetki verildiğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
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