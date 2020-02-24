Netanyahu: "Gazze'yi vurmaya devam edeceğiz"
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Netanyahu: "Gazze'yi vurmaya devam edeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam edeceklerini açıkladı.

24.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:20
Netanyahu:

Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şeridi'ni vurmaya devam edeceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Gazze arasında yükselen tansiyonun ardından açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Dün Gazze ve 'deki hedeflere saldırılar düzenledik. Durumun kontrol altına alınmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceğiz" dedi.

Filistinli gruplar İsrail'in Gazze ve Suriye'ye düzenlediği saldırılara, İsrail'in güneyine füze atarak karşılık verdi. İsrail ordusu ise, Gazze'deki Filistin İslami Cihad Hareketi'nin hedeflerine yönelik saldırıları düzenlediğini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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