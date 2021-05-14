Netanyahu Gazze'ye yönelik hava saldırısını bizzat yönetti

İsrail ordusunun Gazze'ye gece saatlerinde başlattığı hava saldırısını Başbakan Netanyahu'nun IDF karargahından yönettiği ortaya çıktı.

İsrail ordusunun Gazze'ye gece saatlerinde başlattığı hava saldırısını Başbakan Netanyahu'nun IDF karargahından yönettiği ortaya çıktı.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bir taraftan kara operasyonu başlatırken diğer taraftan Gazze'nin kuzeyine gece boyu bomba yağdırdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu komutasında Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi Gazze'ye yönelik hava harekatını İsrail ordusu IDF'nin karargahından yönetti.

F-15'LERİN KALKIŞ EMRİNİ VERDİ

O anlar ait tek kare fotoğraf, İsrail ordusu IDF'nin resmi sitesinde yayınlandı.Netanyahu'nun askeri hangardaki F-15 savaş uçaklarının kalkış emrini bizzat verdiği ifade edildi. İsrail ordusunun saldırıları ile Gazze'nin kuzeyi ve Beyt Hanun bölgesini bombardımana tuttu. Gazze'deki farklı hedefler İsrail güçlerince eş zamanlı olarak bombalandı. Saldırılar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, bombalanan bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre son günlerde İsrail saldırılarında ölenlerin toplam sayısının 119'a yaralı sayısının 600'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı