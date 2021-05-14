Netanyahu Gazze'ye yönelik hava saldırısını bizzat yönetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Netanyahu Gazze'ye yönelik hava saldırısını bizzat yönetti

Netanyahu Gazze'ye yönelik hava saldırısını bizzat yönetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail ordusunun Gazze'ye gece saatlerinde başlattığı hava saldırısını Başbakan Netanyahu'nun IDF karargahından yönettiği ortaya çıktı.

 İsrail ordusunun Gazze'ye gece saatlerinde başlattığı hava saldırısını Başbakan Netanyahu'nun IDF karargahından yönettiği ortaya çıktı.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bir taraftan kara operasyonu başlatırken diğer taraftan Gazze'nin kuzeyine gece boyu bomba yağdırdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu komutasında Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi Gazze'ye yönelik hava harekatını İsrail ordusu IDF'nin karargahından yönetti.

F-15'LERİN KALKIŞ EMRİNİ VERDİ

O anlar ait tek kare fotoğraf, İsrail ordusu IDF'nin resmi sitesinde yayınlandı.Netanyahu'nun askeri hangardaki F-15 savaş uçaklarının kalkış emrini bizzat verdiği ifade edildi. İsrail ordusunun saldırıları ile Gazze'nin kuzeyi ve Beyt Hanun bölgesini bombardımana tuttu. Gazze'deki farklı hedefler İsrail güçlerince eş zamanlı olarak bombalandı. Saldırılar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, bombalanan bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre  son günlerde İsrail saldırılarında ölenlerin toplam sayısının 119'a yaralı sayısının 600'e yükseldiğini bildirdi.


Netanyahu Gazze'ye yönelik hava saldırısını bizzat yönetti
Netanyahu Gazze'ye yönelik hava saldırısını bizzat yönetti
Netanyahu Gazze'ye yönelik hava saldırısını bizzat yönetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail, Gazze'de 6 kişilik aileyi katletti! Aralarında hamile bir kadın da vardı
İsrail, Gazze'de 6 kişilik aileyi katletti! Aralarında hamile bir kadın da vardı
Gazze: İsrail neden abluka uyguluyor, bölgede yaşam nasıl?
Gazze: İsrail neden abluka uyguluyor, bölgede yaşam nasıl?
İsrail kara operasyonu başlattı, Gazze'den göç başladı
İsrail kara operasyonu başlattı, Gazze'den göç başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Alişan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Netanyahu Gazze'ye yönelik hava saldırısını bizzat yönetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 19:18:30. #1.15#

title