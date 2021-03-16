Netanyahu, Gazze'den roket atılabileceği korkusuyla İsrail'in güneyindeki seçim mitingini iptal etti
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Netanyahu, Gazze'den roket atılabileceği korkusuyla İsrail'in güneyindeki seçim mitingini iptal etti

16.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:42
Netanyahu, Gazze'den roket atılabileceği korkusuyla İsrail'in güneyindeki seçim mitingini iptal etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün seçim kampanyası kapsamında ülkenin güneyinde yapacağı bir mitingi abluka altındaki Gazze Şeridi'nden roket atılabileceği korkusuyla iptal ettiği ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün seçim kampanyası kapsamında ülkenin güneyinde yapacağı bir mitingi abluka altındaki Gazze Şeridi'nden roket atılabileceği korkusuyla iptal ettiği ortaya çıktı.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Netanyahu, 23 Mart'ta yapılacak seçim çalışmaları kapsamında İsrail'in güneyinde yer alan ve Gazze'ye yakın bölgede bulunan Aşkelon kentindeki bir kültür merkezinde dün akşam miting yapmayı planladı.

Programdan saatler önce Filistinli direniş gruplarından İslami Cihad, Netanyahu'nun 2019'da Gazze'den atılan roketler nedeniyle ülkenin güneyindeki Aşdod kentindeki seçim mitinginde yaptığı konuşmaya ara verdiği ve kürsüden indirildiği görüntülerin de içinde yer aldığı bir video yayımladı.

Bu gelişme üzerine Netanyahu, Aşkelon'daki programını son dakika iptal etti ve mitinge görüntülü bir konuşma gönderdi.

Konuşmasında, mitinge katılmadığı için destekçilerinden özür dileyen Netanyahu, "ayrıntılarına giremeyeceği" nedenlerle gelmediğini söyledi.

Netanyahu, 10 Eylül 2019'da Aşdod kentinde seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde Gazze'den atılan roketler nedeniyle kürsüden inmişti.

Bu görüntü Netanyahu'yu zora sokmuş ve bazı muhalifler İsrail Başbakanı'nı Gazze'deki Filistinli grupların roket atışlarına karşı koyamamakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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