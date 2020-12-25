Netanyahu, Fas Kralı 6. Muhammed'i İsrail'e davet etti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Fas Kralı 6. Muhammed'i İsrail'e davet etti.

ABD arabuluculuğunda İsrail ve Fas arasında varılan normalleşme anlaşmasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fas Kralı 6. Muhammed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Netanyahu'nun Fas Kralı 6. Muhammed'i İsrail'i ziyaret için ülkeye davet ettiği belirtildi.

Öte yandan 3 gün önce İsrail ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesi kapsamında 4 anlaşma imzalanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı