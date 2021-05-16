Netanyahu, destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaştı
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Netanyahu, destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaştı

Netanyahu, destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yayınladığı mesajında ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail'in Filistine saldırıları süresince 'İsrail'in yanında kararlılıkla durdukları' için bayrakları yer alan ülkelere teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yayınladığı mesajında ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail'in Filistine saldırıları süresince 'İsrail'in yanında kararlılıkla durdukları' için bayrakları yer alan ülkelere teşekkür etti.

Netanyahu'nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.    


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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