Netanyahu'dan, uluslararası topluma İran'a baskının artırılması çağrısı

07.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:58

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nükleer programı hakkında yalan söylediğini iddia ettiği İran'a baskının artırılması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayınladığı görüntülü mesajda Netanyahu, İran'ın nükleer çalışmalarını hedef alan açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetiminin nükleer çalışmaları hakkında yalan söylediğini ileri süren Netanyahu, "İran nükleer programını gizlemeye devam ediyor. Ayrıca nükleer silahlar üretmek için yasa dışı uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

İran'ın İsrail ve Orta Doğu'nun yanı sıra tüm dünya için "tehdit" olduğunu savunan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tüm milletleri ABD ve İsrail'in yanında yer almaya, İran'a yönelik baskıyı artırmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamasının, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişine nükleer tesislere girme izni vermemesiyle artan gerilimin ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'da geçen günlerde Natanz tesisini kontrole gelen UAEA gözlemcilerinden birinin üzerinde şüpheli bir madde tespit edildiği gerekçesiyle girişine izin verilmemişti.

Kaynak: AA