Netanyahu'dan seçim öncesi El Halil çıkışı: "Sonsuza dek burada kalacağız"

04.09.2019 22:31

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi olarak Filistin'e ait El Halil kentine düzenlediği tartışmalı ziyaretinde, "Biz El Halil'e yabancı değiliz, sonsuza kadar burada kalacağız" dedi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim çalışmaları kapsamında Batı Şeria'da yer alan El Halil kentine düzenlediği tartışmalı ziyaretinde kendi seçmenine kararlılık mesajı verirken Filistinlilere de uyarılarda bulundu. Netanyahu, Yahudi inancında Kudüs'ten sonraki en kutsal bölgelerden biri olan El Halil'e yabancı olmadıklarını söyleyerek "El Halil Yahudilerden arınmayacak, buranın yabancısı değiliz. Sonsuza dek burada kalacağız" diye konuştu. Resmi olarak Filistin'e bağlı olan El Halil'de Yahudilere yeni yerleşim alanı oluşturmaktan gurur duyduğunu açıklayan Netenyahu, "Biz kimseyi yerinden etmiyoruz, kimse de bizi yerimizden edemeyecek" ifadesini kullanarak yaptıklarını savundu.



İsrail'e ait silahlı kuvvetler geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini yıktı. - EL HALİL

Kaynak: İHA