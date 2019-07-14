Netanyahu'dan Nasrallah'a 'Lübnan'ı vururuz' tehdidi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in tamamını hedef alma tehdidine karşı Lübnan'a ezici bir saldırı gerçekleştirmekle tehdit etti.

Netanyahu'dan Nasrallah'a 'Lübnan'ı vururuz' tehdidi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in tamamını hedef alma tehdidine karşı Lübnan'a ezici bir saldırı gerçekleştirmekle tehdit etti.

Kaynak: Dunya.com

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