Netanyahu'dan Nasrallah'a 'Lübnan'ı vururuz' tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in tamamını hedef alma tehdidine karşı Lübnan'a ezici bir saldırı gerçekleştirmekle tehdit etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in tamamını hedef alma tehdidine karşı Lübnan'a ezici bir saldırı gerçekleştirmekle tehdit etti.
Kaynak: Dunya.com
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