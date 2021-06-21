Netanyahu'dan "Lapid, ABD'ye İran'a karşı sürpriz adım atılmayacağı sözünü verdi" iddiası

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ABD'ye İran'a karşı sürpriz adım atılmayacağı sözünü verdiği iddiasında bulundu.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ABD'ye İran'a karşı sürpriz adım atılmayacağı sözünü verdiği iddiasında bulundu.

Netanyahu, gündeme ilişkin açıklamasında koalisyon ortağı ve Dışişleri Bakanı Lapid'e yüklendi.

"Yair Lapid, geçen perşembe yaptığı görüşmede, ABD Dışişleri Bakanı'na taraflar arasında sürpriz politika olmayacağının sözünü verdi." ifadelerini kullanan Netanyahu, bu durumun İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiğini savundu.

Yönetimde olduğu dönemlere atıfta bulunan Netanyahu, "Geçmişte böyle olsaydı, Irak'taki nükleer reaktörü yok edemezdik. 15 yıllık sürede (başbakan olarak görev yaptığı) böyle bir taahhüdü asla kabul etmedim." dedi.

Dışişleri Bakanı Lapid ise Netanyahu'nun iddiasını reddederek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a herhangi bir sürpriz politika olmayacağı sözünü vermediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci