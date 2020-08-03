Netanyahu'dan "korona" değerlendirmesi
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Netanyahu'dan "korona" değerlendirmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu'dan
03.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:24

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu, koronavirüs kabinesi olarak nitelenen bakanlar toplantısında yaptığı konuşmada, "İsrail, Kovid-19 vaka sayısı açısından (ülke nüfusuna oranla) dünyanın en yüksekleri arasında yer alıyor." dedi.

İsrail'in salgının yayılması konusunda son iki haftada istikrarı yakaladığını belirten Netanyahu, "Durumu ağır olan vaka sayısı yavaş yavaş birikiyor, dolayısıyla şu anda sağlık sistemi için bir zorluk teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Kovid-19 nedeniyle ölüm vakalarında artış yaşanabileceği uyarısında bulunarak, bunun da durumu zorlaştıracağını vurguladı.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail'deki devlet hastaneleri başhekimlerinin de parlamentoda düzenlenen aynı toplantıda, tıbbi malzeme yetersizliği ve personel sıkıntısı yaşadıklarından şikayetçi olduğu belirtildi.

Başhekimler, salgının önlenememesi ve yaşanan bu sıkıntıların giderilememesi durumunda sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulundu.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73 bin 231'e ulaşırken, can kaybı ise 541'e çıktı. Aynı verilere göre, 334 kişinin durumu ağır, 47 bin 523 kişi ise iyileşti.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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