Netanyahu'dan, İran ile JCPOA'ya tepki
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Netanyahu'dan, İran ile JCPOA'ya tepki

Netanyahu'dan, İran ile JCPOA'ya tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) geri dönülmemesi gerektiği konusunda ısrar ederek, İsrail için İran'ın kendisini nükleer silahlarla donatma girişimlerinin neden olduğu tehditten daha büyük bir tehdit olmadığına inandığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) geri dönülmemesi gerektiği konusunda ısrar ederek, İsrail için İran'ın kendisini nükleer silahlarla donatma girişimlerinin neden olduğu tehditten daha büyük bir tehdit olmadığına inandığını belirtti.

Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, İran ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) geri dönülmesine ilişkin tepki geldi. İsrail için, İran'ın kendisini nükleer silahlarla donatma girişimlerinin neden olduğu tehditten daha büyük bir tehdit olmadığına inandığını ifade eden Netanyahu, "İster atom silahlarına sahip küçük ve yoğunlaşmış bir devlet olarak bizi doğrudan imha ile tehdit ediyor, isterse nükleer caydırıcılık tehdidiyle desteklenen on binlerce füze ile tehdit ediyor olsun, bu Siyonist girişimin devamını tehdit eden bir tehdittir ve bu tehdide karşı sonuna kadar savaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Nükleer silahlı bir İran görmektense, ABD ile sürtüşmeyi tercih edeceğini belirten Netanyahu, "Bunu 40 yıldır arkadaşım olan ABD Başkanı Joe Biden'a söyledim ve ona, anlaşma olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silahlarla silahlanmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğimizi ifade ettim. Büyük dostumuz ABD ile sürtüşme veya varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak arasında bir seçim yapmamız gerekirse, umarım bu olmaz, varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak kazanır" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca İsrail'in, İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah edinmemesini sağlamak için her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Netanyahu, İran'a yönelik gizli operasyonların devam etmesi çağrısında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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