Netanyahu'dan Esed'e: "Ülkenin ve rejiminin geleceğini riske atıyorsun"
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Netanyahu'dan Esed'e: "Ülkenin ve rejiminin geleceğini riske atıyorsun"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beşşar Esed'i Suriye'deki İran varlığı konusunda uyararak, "Ülkenin ve rejiminin geleceğini riske atıyorsun." dedi.

Netanyahu'dan Esed'e:
30.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:58

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beşşar Esed'i Suriye'deki İran varlığı konusunda uyararak, "Ülkenin ve rejiminin geleceğini riske atıyorsun." dedi.

Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ile görüştü.

Görüşmenin ardından Netanyahu ve Hook düzenledikleri ortak basın toplantısında İran'a yüklendi.

Netanyahu ve Hook, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 13 yıldır İran'a uyguladığı ve ekim ayında sona erecek silah ambargosunun uzatılması gerektiğini ifade etti.

İran'ın Suriye'ye yerleşmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"İran'daki Ayetullahlara sesleniyorum; İsrail, kendisine karşı Suriye'de terör ve askeri cephe açılmasını önlemek için gerekli adımları atmaya devam edecek. Beşşar Esed'e de şunu söylemek istiyorum; ülkenin ve rejiminin geleceğini riske atıyorsun. İsrail, İran'ın Suriye'de askeri varlığa sahip olmasına izin vermeyecek."

Hook ise İran'a uygulanan silah ambargosuna değinerek, "Ambargo kaldırılırsa İran savaş uçakları, saldırı helikopterleri, savaş gemileri gibi silahları ithal edebilecek. Daha sonra da bu silahları vekaletini yürüten gruplara gönderecek. Bölgede ihtiyaç olan son şey daha fazla İran silahı." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'nın 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekim ayında sona eriyor.

ABD yönetimi, 23 Haziran'da BMGK'ya ambargonun yenilenmesini öngören bir karar tasarısı sunmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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