Netanyahu'dan BM'nin "İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak için komisyon kurma kararına" tepki
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Netanyahu'dan BM'nin "İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak için komisyon kurma kararına" tepki

Netanyahu'dan BM'nin 'İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak için komisyon kurma kararına' tepki
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin, ülkesinin insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngören kararı onaylamasına tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin, ülkesinin insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngören kararı onaylamasına tepki gösterdi.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin soruşturma komisyonu kurulması kararını kabul etmesinin "utanç verici" olduğunu iddia etti.

Söz konusu kararın BM İnsan Hakları Konseyinin "İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu ileri süren Netanyahu, konseyin bu kararla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli direniş gruplarını akladığını savundu.

Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyini hedef alan açıklamasında, söz konusu kararla "uluslararası hukukla alay edildiği" iddiasında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren...
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren...
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