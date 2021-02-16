Netanyahu'dan Biden ile İran ve Filistin konusunda farklı görüşlere sahip oldukları itirafı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını ancak İran ve Filistin hakkında farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını ancak İran ve Filistin hakkında farklı görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Netanyahu İsral'in Kanal 12 televizyonunda verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen kendisini aramadığının hatırlatılması üzerine Netanyahu, "(Biden) Arayacak. Yaklaşık 40 yıldır güçlü bir dostane ilişkimiz var. Birbirimizi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, "Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılar var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen henüz telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Netanyahu ile "yakında" görüşeceğini söylemesine rağmen bu görüşme henüz gerçekleşmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci