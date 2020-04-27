Netanyahu'dan ABD'ye sözde barış planı mesajı
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Netanyahu'dan ABD'ye sözde barış planı mesajı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu yaz işgal altındaki Batı Şeria'nın geniş kısımlarını ilhak etme noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) onayını alacaklarından emin olduğunu söyledi.

27.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:52
Netanyahu'dan ABD'ye sözde barış planı mesajı
  İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu yaz işgal altındaki Batı Şeria'nın geniş kısımlarını ilhak etme noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) onayını alacaklarından emin olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin hazırladığı ve çözüm olmaktan çok İsrail işgalini pekiştiren sözde "Yüzyılın Anlaşmasına" ilişkin  İsrail Başbakanı Netanyahu'dan açıklama geldi. Netanyahu Pazar günü, evanjelik Hristiyanlardan oluşan Brüksel merkezli "İsrail İçin Avrupa Koalisyonu" (ECI) kuruluşunda konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında açıkladığı sözde "barış planına" atıfta bulunan Netanyahu, söz konusu planın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria yerleşimleri üzerindeki egemenliğini tanıma yönünde verilmiş bir söz olduğunu söyledi. Netanyahu, "Bu sözün bundan birkaç ay sonra onurlandırılacağına ve yeni bir tarihi anı kutlama şansına sahip olacağımıza şüphem yok" diye konuştu.

SÖZDE "YÜZYILIN BARIŞ PLANI" NE? 

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun birlikte açıkladıkları sözde Orta Doğu barış planı, İsrail'e Akdeniz'den Ürdün Nehri arasındaki coğrafyada tam bir yönetim serbestliği verirken, Filistinlilere ise "sözde devlet" ve "ekonomik refah" karşılığında bu planı kabul etmeyi dayatıyor. Barış planı, Filistin topraklarında "iki devletli çözüm" imkanını tamamen ortadan kaldırıyor.

BARIŞ PLANININ UYGULANMASI İÇİN KOALİSYON ORTAĞINA İHTİYACI VAR

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barış planı doğrultusunda adım atabilmesi için koalisyon desteğine ihtiyacı var. Netanyahu ve rakibi Benny Gantz geçen hafta, birlikte koalisyon hükümeti kurma noktasında anlaştıklarını açıklamıştı.


- İsrail

Kaynak: DHA

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