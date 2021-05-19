Son dakika haberi! Netanyahu, Biden'ın çağrısına rağmen Gazze saldırılarına devam etmekte kararlı

Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail-Filistin arasında gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini ifade etmesine rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmekte kararlı olduğu mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail-Filistin arasında gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini ifade etmesine rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmekte kararlı olduğu mesajını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğini bugün ciddi derecede düşürülmesini beklediğini ilettiği aktarılmıştı.

Telefon görüşmesinin ardından Netanyahu yaptığı açıklamada, Biden'ın İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği çok takdir ettiğini belirterek, "İsrail vatandaşlarına barış ve güvenliği geri getirene ve bu amaca ulaşılıncaya kadar operasyonu sürdürmeye kararlıyım" dedi.

Öte yandan İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin başlamasından bu yana Biden ve Netanyahu 4'üncü kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı