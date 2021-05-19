Son dakika haberi! Netanyahu, Biden'ın çağrısına rağmen Gazze saldırılarına devam etmekte kararlı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Netanyahu, Biden'ın çağrısına rağmen Gazze saldırılarına devam etmekte kararlı

Son dakika haberi! Netanyahu, Biden'ın çağrısına rağmen Gazze saldırılarına devam etmekte kararlı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail-Filistin arasında gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini ifade etmesine rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmekte kararlı olduğu mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail-Filistin arasında gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini ifade etmesine rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmekte kararlı olduğu mesajını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğini bugün ciddi derecede düşürülmesini beklediğini ilettiği aktarılmıştı.

Telefon görüşmesinin ardından Netanyahu yaptığı açıklamada, Biden'ın İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği çok takdir ettiğini belirterek, "İsrail vatandaşlarına barış ve güvenliği geri getirene ve bu amaca ulaşılıncaya kadar operasyonu sürdürmeye kararlıyım" dedi.

Öte yandan İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin başlamasından bu yana Biden ve Netanyahu 4'üncü kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisine yanıt: Ne yapalım, alkış mı tutalım?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisine yanıt: Ne yapalım, alkış mı tutalım?
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Dışişleri Bakanlığı, Katar Kızılayı Derneği Gazze Merkezi'nin İsrail tarafından bombalanmasını şiddetle kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Katar Kızılayı Derneği Gazze Merkezi'nin İsrail tarafından bombalanmasını şiddetle kınadı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Pınar Altuğ Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Burak Yılmaz Hakan Arslan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Netanyahu, Biden'ın çağrısına rağmen Gazze saldırılarına devam etmekte kararlı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 21:15:14. #1.13#

title