Netanyahu Biden göreve gelmeden Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini "yasallaştırmayı" başaramıyor
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Netanyahu Biden göreve gelmeden Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini "yasallaştırmayı" başaramıyor

20.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 01:02
Netanyahu Biden göreve gelmeden Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden göreve başlamadan önce Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini "yasallaştırmakta" başarısız olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden göreve başlamadan önce Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini "yasallaştırmakta" başarısız olduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Netanyahu'nun pazartesi gününden bu yana hükümetin bir dizi yerleşim birimini "yasallaştırma" kararı çıkarması için çalıştığını ancak dışişleri ve adalet bakanlıklarının güçlü muhalefetiyle karşılaştığı belirtildi.

İki bakanlık yetkililerinin de Netanyahu'nun çabalarını eleştirdiği aktarılan haberde, yetkililerin Netanyahu'nun düzenli olarak tartışılmamış konunun, uluslararası arenada ve Biden yönetimi karşısında büyük sonuçlar doğuracak böyle önemli bir kararı geçirmeye çalışmasının inanılmaz olduğu aktarıldı.

İsrail'deki mevcut hükümetin bir geçiş hükümeti olduğunu göz önüne alarak Başsavcı Avichai Mandelblit'in bu kararı kabul edilmesinin acil bir ihtiyaç olduğuna dair delil elde edilmesini istediği aktarılan haberde, Netanyahu'nun girişiminin sonunda Savunma Bakanı Benny Gantz tarafından engellendiği belirtildi.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf'ın daha önce yaptığı açıklamaya göre, Batı Şeria'daki C bölgesinde özellikle Nablus'un güneyi, Ramallah çevresi, Kudüs, Beytlahim ve Halil kentlerinde olmak üzere 138 gayrimeşru yerleşim bölgesi olduğunu duyurmuştu.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bir çeşit üs görevi gören ve sonrasında başka yapıların eklenmesiyle büyüyen bu küçük yerleşim birimleri genellikle birkaç karavan ya da tuğla ve tenekeden yapılmış evlerden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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