Netanyahu, Beit Shean'da düşürdükleri SİHA'nın İran'a ait olduğunu iddia etti
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Netanyahu, Beit Shean'da düşürdükleri SİHA'nın İran'a ait olduğunu iddia etti

Netanyahu, Beit Shean'da düşürdükleri SİHA'nın İran'a ait olduğunu iddia etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine silahlı insansız hava aracı (SİHA) gönderdiğini ve İsrail ordusunun bunu düşürdüğünü öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine silahlı insansız hava aracı (SİHA) gönderdiğini ve İsrail ordusunun bunu düşürdüğünü öne sürdü.

Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

İsrail Başbakanı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Beit Shean bölgesinde bu hafta düşürüldüğü belirtilen bir SİHA'ya ait kalıntıları Maas'a gösterdi.

Netanyahu, patlayıcı madde taşıdığı ve İran'a ait olduğunu ileri sürdüğü SİHA'nın Ürdün-İsrail sınırında düşürüldüğünü söyledi.

İsrail Başbakanı, söz konusu SİHA'nın Suriye veya Irak'tan gönderildiğini ileri sürdü.

Maas bölgedeki gerginlik nedeniyle Hamas'ı suçladı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın ise bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle İsrail yerine Hamas'ı suçlaması dikkati çekti.

Maas, "Almanya'nın İsrail halkıyla tam dayanışma" içinde olduğunu ve bu mesajı iletmek için İsrail'i ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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