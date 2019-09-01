Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakını vaad etti, Filistin'den tepki gecikmedi

Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakını vaad etti, Filistin'den tepki gecikmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşan erken seçimler öncesi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadini yineledi.

01.09.2019 15:08
Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakını vaad etti, Filistin'den tepki gecikmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşan erken seçimler öncesi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak etme" vaadini yineledi.


Filistin yönetimi ise bu açıklamaya hemen tepki gösterdi ve Netenyahu'nun "kabul edilemez oldu bitti politikasının barış, güvenlik ve istikrar getirmeyeceğini" bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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