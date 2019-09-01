Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakını vaad etti, Filistin'den tepki gecikmedi

01.09.2019 15:08

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşan erken seçimler öncesi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak etme" vaadini yineledi.



Filistin yönetimi ise bu açıklamaya hemen tepki gösterdi ve Netenyahu'nun "kabul edilemez oldu bitti politikasının barış, güvenlik ve istikrar getirmeyeceğini" bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle