Netanyahu başaramadı ama Likud yeniden hükümeti kurmaya talip

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Yamina partisi liderleri Naftali Bennett ve Ayelet Shaked'e, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi rakibi Yesh Atid Partisi ile koalisyon hükümeti kurmamaları yönünde çağrıda bulunarak, "Kendinize gelin" dedi.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Yamina partisi liderleri Naftali Bennett ve Ayelet Shaked'e, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi rakibi Yesh Atid Partisi ile koalisyon hükümeti kurmamaları yönünde çağrıda bulunarak, "Kendinize gelin" dedi.

İsrail'de 23 Mart'taki erken genel seçimde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gereken milletvekili sayısına ulaşamaması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından başlayan siyasi kriz devam ediyor. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Yamina ve Yesh Atid partilerinin ortak koalisyon hükümeti kuracağına yönelik İsrail medyasında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun partisi Likud'lu Bakan Regev, Yamina Partisi liderleri Naftali Bennett ve Ayelet Shaked'e, Netanyahu'nun siyasi rakibi Yesh Atid Partisi ile koalisyon hükümeti kurmamaları yönünde çağrıda bulundu. Regev sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Hala kendinize gelmek için zamanınız var, sağcı değerleri satmayın" diyerek, Netanyahu'ya desteğini yineledi.

İsrail medyası: "Bennett ve Lapid'in koalisyon hükümeti kuracağını yarın duyurması bekleniyor"

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Yamina lideri Bennett ile Yesh Atid lideri Yair Lapid'in koalisyon hükümeti kuracaklarını yarın duyurması bekleniyor. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, Bennett'in Lapid'le koalisyon hükümeti kurma konusunda nihai kararını verip vermediğinin henüz netleşmediği belirtilse de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Lapid'in pazartesi günü Rivlin'e hükümeti kurduğunu söyleyeceği öne sürüldü. Koalisyon hükümetinin 8 Haziran'da kurulacağı iddia edilen haberde ayrıca, Netanyahu'nun eski Adalet Bakanı ve Yamina'nın şu anki liderlerden Ayelet Shaked'ın ise merkezci Lapid ile kurulacak bir koalisyon hükümetine yönelik sağcıların tepkisinden korktuğu ifade edildi.

Hükümeti kurma görevi 3 gün içinde sona erecek olan Lapid, şimdiye kadar Yisrael Beytenu, Meretz ve Labor ile gayri resmi koalisyon anlaşmalarına vardı. Lapid'in önümüzdeki birkaç gün içinde de mevcut Savunma Bakanı Benny Gantz'ın partisi Blue and White ve New Hope partileri ile anlaşmayı hedeflediği düşünülüyor.

Netanyahu'nun istifa etmeye niyeti yok

Hükümeti kurmakta başarısız olan Netanyahu, kendisine rakip olacak herhangi bir koalisyon hükümeti kurulmaması için Yamina Partisi üyelerine yönelik baskı kampanyasını arttırdı. İsrail medyasında yer alan haberlerde, Bennett'i siyasi hırs nedeniyle solcu bir hükümet kurmaya çalışmak ve sağa ihanet etmekle suçlayan Netanyahu'nun istifa etmeye hiç niyeti olmadığı ve hükümeti yeniden kurma görevine talip olduğu aktarıldı. Koalisyon hükümetinin kurulması halinde, 2009 yılından bu yana iktidarda olan Netanyahu, 12 yılın ardından Başbakanlık koltuğuna veda edecek.

Koalisyon hükümeti kurulursa başbakanlık koltuğuna önce Bennett, sonra Lapid oturacak

Haberlere göre, koalisyon hükümetinin kurulması halinde Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız sürdürdüğü başbakanlık görevine ilk olarak Bennett'in, 2 yıl sonra ise Lapid'in geleceği kaydedildi. Dışişleri Bakanı'nın ilk 2 yılda Lapid, İçişleri Bakanı'nın Ayelet Shaked (Yamina) ve Adalet Bakanı'nın Gideon Sa'ar (New Hope) olması bekleniyor. Savunma Bakanı görevini Benny Gantz'ın (Blue and White) sürdürmesi, Maliye Bakanı'nın Avigdor Liberman, Ulaştırma Bakanı'nın Merav Michaeli (Labor) ve Sağlık Bakanı'nın da Nitzan Horowitz (Meretz) olması planlanıyor.

Öte yandan Yamina ve Yesh Atid partilerinden ise henüz söz konusu haberlere ilişkin bir açıklama gelmedi.

Hükümet kurulamazsa ülke 2.5 yıl içinde 5'inci kez seçime gidecek

Lapid'in 2 Haziran'a kadar çoğunluğu sağlayamaması halinde Knesset'in (İsrail parlamentosu) yeni başbakanı belirlemek için 21 günü olacak. Bu süreçte bir başbakan üzerinde anlaşılamazsa ülke, 2.5 yıl içinde 5'inci kez seçimlere gidecek.

Ne olmuştu?

İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4'üncü erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu'nun da hükümeti kurmakta başarısız olması üzerine Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini 5 Mayıs'ta muhalefet lideri Yair Lapid'e vermişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı