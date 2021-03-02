Netanyahu, BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi ile görüştü
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Netanyahu, BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi ile görüştü

02.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:26
Netanyahu, BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Tel Aviv Büyükleçisi Muhammed Mahmud Al Haca ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Tel Aviv Büyükleçisi Muhammed Mahmud Al Haca ile bir araya geldi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ve Al Haca, Batı Kudüs'teki Başbakanlık binasında yapılan görüşmede İsrail ile BAE'nin yanı sıra bölgedeki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeleri ele aldı.

İsrail'e gelişi dolayısıyla Al Haca'yı tebrik eden Netanyahu, "Orta Doğu'yu ve dünyayı değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, aralarında İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın da yer aldığı bazı üst düzey yetkililer hazır bulundu.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta Tel Aviv'de büyükelçilik açılması kararı almıştı.

BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi Al Haca, dün İsrail'e gelerek güven mektubunu Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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