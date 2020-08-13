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Netanyahu, BAE ile yapılan anlaşmayı tarihi olarak yorumladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin arabuluculuğunda Tel Aviv ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

Netanyahu, BAE ile yapılan anlaşmayı tarihi olarak yorumladı
13.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:12

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin arabuluculuğunda Tel Aviv ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

Netanyahu sosyal medya hesabından BAE ile İsrail arasında varılan anlaşmayı duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın twitini alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yaptı.

Netanyahu ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saat ile 20: 00'de geniş bir açıklama yapacağını kaydetti.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, bugün düzenlenen bir toplantıdan beklenmedik bir şekilde ayrılan Netanyahu, döndükten sonra "Daha sonra ayrılma sebebini öğreneceksiniz." dediği belirtildi.

KAN'ın haberinde Netanyahu'nun 1 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planını BAE ile barış anlaşmasını imzalamak amacıyla ertelediğine dikkat çekildi.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile barış anlaşmasını imzalayan 3'üncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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