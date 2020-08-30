Netanyahu: "Arap liderlerle gizli görüşmeler yapıyoruz"
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Netanyahu: "Arap liderlerle gizli görüşmeler yapıyoruz"

İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in Arap liderlerle bağ kurmak için daha fazla gizli görüşmelere başladığını söyledi.

Netanyahu:
30.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:18

İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in Arap liderlerle bağ kurmak için daha fazla gizli görüşmelere başladığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'ın ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brian ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. İsrail'in Arap liderlerle ikili ilişkiler kurma konusunda kapalı kapılar arkasında görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Netanyahu, "İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen Arap ve Müslüman liderlerle pek çoğu kamuoyunun bilgisi dışında görüşmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kushner ve O'Brian, bu ayın başlarında tam diplomatik bağların kurulması konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bir anlaşmanın imzalanmasının ardından normalleşme görüşmeleri için İsrail'e gitti. Cumartesi günü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, İsrail'in ekonomik boykotunu kaldıran bir kararname çıkardı. BAE'deki şirketlerin ve bireysel girişimcilerin İsrail işletmeleriyle ticaret ve finansal anlaşmalar yapmalarına izin verdi. İsrail artık BAE'ye her türlü mal ve ürün ihraç edebilecek. Netanyahu, hareketin iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin yolunu açtığını söyleyerek BAE'nin, İsrail'e yönelik boykotu sona erdirmesini alkışladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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