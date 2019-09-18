Netanyahu aradığını bulamadı, seçimden koalisyon çıktı

18.09.2019 17:15

İsrail'de 17 Eylül'de tekrarlanan erken genel seçimde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile rakibi Mavi-Beyaz İttifakı birbirine çok yakın sonuçlar alarak yarışı berabere tamamladı. Ancak hiçbir partinin tek başına hükümeti kuracak salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ülkede haftalar sürecek bir koalisyon sürecine girildi.



İsrail Merkez Seçim Komisyonu, şu ana kadar oyların yüzde 90'dan fazlasının sayıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle